Enrico Macias hospitalisé : opéré en urgence après s'être effondré dans la rue

Exclusif - Enrico Macias - Enregistrement de l'émission "La Lettre" au Théâtre du Châtelet à Paris, qui sera diffusée le 1er février sur France 2. Le 23 octobre 2019 Les stars se mettent au service d'anonymes pour honorer des personnes ordinaires au tempérament extraordinaire en les surprenant sur la scène du théâtre du Châtelet et chez eux, dans leur vie de tous les jours, pour les remercier et leur faire vivre des moments d'émotion inoubliables... Nous avons tous autour de nous des héros du quotidien qui se dévouent modestement pour les autres et donnent de leur temps, sans rien attendre en retour. Depuis plusieurs semaines, France 2 a donné l'opportunité aux téléspectateurs d'écrire une lettre adressée à la star préférée d'un de leurs proches méritants. Après avoir reçu de nombreux courriers, chacune des stars va choisir la Lettre qui l'a le plus touchée et rendre hommage à un anonyme en le surprenant, avec la complicité de l'auteur de la lettre, sur la scène du théâtre du Châtelet ou en plein coeur de son intimité. © Cyril Moreau / Bestimage