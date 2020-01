Enrico Macias subit un camouflet : victime d'escroquerie, sa banque relaxée

Le mendiant de l'amour devra donc se contenter... d'amour (et éventuellement d'eau fraîche). Le chanteur Enrico Macias vient d'apprendre que la cour d'appel de Paris a confirmé, vendredi 31 janvier 2020, la relaxe de la Landsbanki Luxembourg, filiale d'une banque islandaise, accusée d'avoir escroqué une centaine de personnes en France dont lui-même.

Comme le rapporte l'AFP, les magistrats ont confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris qui, le 28 août 2017, avait relaxé l'établissement et neuf anciens dirigeants, cadres ou conseillers. On reprochait à la banque d'avoir, principalement en 2007, escroqué une centaine d'épargnants français en leur faisant hypothéquer leurs maisons ou appartements contre un crédit versé en partie en liquide, en partie sous forme de placements financiers. La banque était accusée d'avoir trompé les clients à la fois sur les risques encourus et sur sa propre santé financière. Le chanteur Enrico Macias avait ainsi révélé avoir perdu des millions d'euros et, pire, au moment de faire faillite, la banque lui réclamait 30 millions !

Un premier jugement avait été rendu par le tribunal en 2017, en faveur de la banque. Deux ans plus tard, Enrico Macias était définitivement condamné par la justice luxembourgeoise à rembourser 30 millions d'euros à la liquidatrice de la banque. La cour d'appel a confirmé la "restitution des créances", ce qui veut dire que les appartements et maisons pourront si besoin être mis en vente forcée....

L'ultime recours passe désormais par un pourvoi en cassation.