Enrico Macias, son surpoids l'empêche de chanter juste : "J'ai pas de souffle"

Enrico Macias commence à regretter de ne pas avoir adhéré à un mode de vie sain. Dans une interview au journal local Libération Champagne, à l'occasion de son concert à Troyes le 30 janvier dernier, l'artiste de 81 ans admet avoir du mal à chanter à cause de ses problèmes de poids. "Je fais régime tout le temps. J'ai tendance à prendre du poids naturellement et, quand ça arrive, je n'ai pas de souffle, je chante mal", déplore-t-il.

L'acteur du génial Family Business (Netflix) explique qu'il s'efforce de pratiquer une activité physique régulière. "J'avais un coach qui me faisait faire du sport, mais je ne le vois plus depuis deux mois. Je vais essayer d'en refaire", poursuit Enrico Macias, qui continue à son âge avancé de donner régulièrement des concerts. Chose dont il est d'ailleurs très reconnaissant. "C'est un grand privilège. Je remercie Dieu de m'avoir permis de vivre jusqu'à présent et d'être tout le temps en haut de l'affiche. Il y a une chose qui compte dans la vie. C'est la santé et la foi. Je crois en Dieu et en ma bonne étoile", confie-t-il à Libération Champagne.

Cette longévité rare sur scène comme à l'écran, Enrico Macias la doit à sa persévérance. "Je ne me suis pas endormi sur mes lauriers. Je me suis toujours remis en question et ça a payé. D'ailleurs, je continue toujours de me poser des questions, de m'améliorer", ajoute-t-il. Il expliquait récemment à RTBF, que même après une carrière aussi longue, il avait "toujours une crainte mêlée à de l'impatience avant de monter sur scène".