Enrico Macias évoque la fin de sa carrière : "S'il n'y a plus ça, je suis fini, je suis foutu"

Enrico Macias est un mastodonte de la musique. Voilà maintenant 60 ans que le chanteur monte sur scène et après tant d'années, sa passion, comme l'admiration que ses fans lui vouent, n'a pas faibli. A 83 ans, il a d'ailleurs toujours autant d'énergie. Début avril, il remontera sur scène pour deux dates dans la salle mythique parisienne de l'Olympia, où se déroulait la 47ème cérémonie des César la semaine précédente. Un challenge qu'il voit comme une manière de continuer à vivre. Face à Anne-Elisabeth Lemoine, il n'a pas caché que l'idée de continuer à chanter et faire vivre sa musique était son moteur pour ne pas sombrer : "Je suis content d'être encore là, de me lever le matin, de dire que j'ai une émission de télé. S'il n'y a plus ça, je suis fini, je suis foutu". L'idée d'une retraite ne lui effleure même pas l'esprit. Si Anne-Elisabeth Lemoine ne veut pas croire à l'arrêt de la carrière d'Enrico Macias, ce dernier non plus. Il "n'espère pas en tout cas" : "C'est un grand privilège, une très grande chance d'être arrivé à mon âge, de refaire l'Olympia à mon âge... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une grande chance, merci mon Dieu !"

Enrico Macias peut se faire une joie d'en être arrivé là aujourd'hui. Car il y a encore quelques mois, son état de santé ne permettait pas d'envisager de tels projets. Après avoir contracté la Covid-19, l'interprète d'Enfants de tous pays était victime d'une lourde chute, entraînant une hospitalisation d'urgence. Quelques heures plus tard, il était opéré après que les médecins ont constaté qu'il s'était brisé le col du fémur : "J'ai ensuite passé deux mois dans une chambre d'hôpital. Je dormais beaucoup, mais mal, car on me réveillait tôt le matin pour les soins. J'étais tellement épuisé que je n'arrivais même pas à regarder la télévision, a-t-il admis. Pour être sincère, j'ai également connu des moments de forte déprime" confiait l'acteur de Family Business à Soir Mag en septembre 2020.

Cet épisode compliqué de sa vie n'a pas entaché la bonne humeur et l'optimisme légendaire d'Enrico Macias. Au cours de la même interview, le chanteur relativisait : "Il y a eu la guerre d'Algérie, l'insurrection, les attentats du FLN. J'ai dû dire adieu à ma terre natale au moment de l'indépendance, sans savoir ce que j'allais devenir. Il y a eu également la maladie et la mort de Suzy, ma femme, ainsi que beaucoup d'autres choses. Au milieu de toutes ces épreuves, j'ai toujours chanté l'espoir et, dans ma vie, je ne l'ai jamais perdu !" Il ne le perdra jamais.