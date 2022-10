Serge Lama : Sa femme Luana s'est "sauvée", le couple raconte les débuts de leur "fusion"

"Il est temps pour moi d'arrêter." C'est par ces mots que Le Parisien a titré l'interview de Serge Lama dans son édition parue ce samedi 8 octobre. Le chanteur de 79 ans est en promotion de son nouvel album Aimer sorti ce vendredi 7 octobre. Un album assez particulier car c'est le tout dernier de sa riche carrière.

Dans cette interview, l'interprète de Je suis malade évoque son nouvel album, les moments forts de sa carrière mais aussi sa relation avec son épouse Luana Santonino également présente durant cette entrevue. Le chanteur partage d'ailleurs le titre Aime-moi avec sa femme dans son nouvel album. "Je savais qu'elle chantait super bien. Elle a beaucoup travaillé avant d'accepter", exprime le chanteur dans l'interview aux côtés de sa femme Luana qui avoue avoir été prise de "stupeur et tremblements" à l'idée de chanter avec son mari.

J'étais rouge tomate

Serge Lama et Luana se rencontrent en 2002. À l'époque, Serge Lama est au sommet de sa carrière musicale lorsque Luana Santonino, ancienne maîtresse d'école en Suisse et joueuse de tennis de 25 ans, décide de le voir en concert en Suisse. "Je roulais en voiture, j'ai entendu une chanson de lui. Je me suis dit, cet homme a des choses à dire", a-t-elle confié au Parisien. Et d'ajouter : "Au moment des dédicaces, je lui ai demandé d'inverser les rôles, je lui ai écrit : 'La vie est un coffre-fort empli de secrets, ne perdez jamais la clé.' Puis je m'étais sauvée, j'étais rouge tomate." Par la suite, Serge Lama et la belle Luana se retrouvent six mois après à la fin d'un concert, accumulent les tête-à-tête et c'est ainsi le début d'une belle d'histoire d'amour. "Notre destin était scellé", renchérit la seconde avant d'ajouter : "On ne fait qu'un. C'est une fusion."

Une histoire d'amour qui les conduit jusqu'à leur mariage en février 2021. Entre-temps, Luana est devenue la manageuse de Serge Lama à la place d'une autre manageuse décédée la même année. La jeune femme a de quoi se montrer élogieuse vis-à-vis de son mari : "C'est l'amour qui me guide dans la chanson. Sans lui, j'aurais jeté l'éponge", avoue-t-elle.

L'intégralité de l'interview de Serge Lama est à lire dans Le Parisien du samedi 8 octobre 2022.