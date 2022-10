Diaporama : Serge Lama : Sa femme Luana s'est "sauvée", le couple raconte les débuts de leur "fusion"

Mariage de Serge Lama et Luana Santonino à la mairie du 7ème arrondissement de Paris. © Cyril Moreau/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cyril Moreau

Serge Lama - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 31 octobre sur France 2. Le 27 octobre 2021 © Guillaume Gaffiot / Bestimage. © Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot

Mariage de Serge Lama et Luana Santonino à la mairie du 7ème arrondissement de Paris. Rachida Dati, Maire du 7ème a célébré le mariage. Paris, le 11 février 2021. © Cyril Moreau/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cyril Moreau

Serge Lama - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 31 octobre sur France 2. Le 27 octobre 2021 © Guillaume Gaffiot / Bestimage. © Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot

Florent Pagny et Serge Lama - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 31 octobre sur France 2. Le 27 octobre 2021 © Guillaume Gaffiot / Bestimage. © Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot

Anne Sila, Florent Pagny, Michel Drucker, Serge Lama et Emmanuel Chaunu - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 31 octobre sur France 2. Le 27 octobre 2021 © Guillaume Gaffiot / Bestimage. © Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot

Mariage de Serge Lama et Luana Santonino à la mairie du 7ème arrondissement de Paris. Rachida Dati, Maire du 7ème a célébré le mariage. Paris, le 11 février 2021. © Cyril Moreau/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cyril Moreau

Mariage de Serge Lama et Luana Santonino à la mairie du 7ème arrondissement de Paris. Rachida Dati, Maire du 7ème a célébré le mariage. Paris, le 11 février 2021. © Cyril Moreau/Bestimage. © Purepeople BestImage, Cyril Moreau

11 / 21