Serge Lama en couple : il était déjà marié quand il a rencontré Luana !

Il mène une vie paisible dans les bras de sa Luana. Serge Lama a épousé sa douce, de 35 ans sa cadette, le 11 février 2021 à la mairie du 7e arrondissement de Paris. C'est Rachida Dati, la maire du quartier, qui a célébré les noces. Et pourtant, quand ils se sont rencontrés, ces deux-là n'auraient jamais imaginé, même une seconde, passer devant l'autel. Pour cause : le célèbre artiste était toujours uni à Michèle, dont il a partagé la vie pendant de très nombreuses années.

Nous étions séparés tout en restant très proches

C'est ensemble que Serge Lama et Luana Santonino ont écrit le livre Ma vie, mes plus belles chansons illustrées par mes peintres préférés, paru le 13 octobre chez Beaux Arts Editions. Ensemble, toujours, qu'il assure la promotion de l'ouvrage et qu'ils évoquent les prémices de leur rencontre. Cette sorte de triangle amoureux sans ambiguïté aucune qu'ils ont formé avec Michèle jusqu'à ce que la mort ne scinde leurs chemins. "Nous étions séparés tout en restant très proches, explique l'artiste dans les colonnes du magazine Gala. Nous ne vivions pas ensemble avec Michèle, nous ne l'avons jamais fait. Ainsi notre histoire a pu s'installer sans que Luana ne soit gênée ou choquée."

Je ne voulais pas briser leur couple

Serge Lama a rencontré Luana lors d'un concert en 2002 et a été victime d'un véritable coup de foudre. Ils ont emménagé ensemble en 2006. Dix ans plus tard, Michèle est décédée des suite d'un accident vasculaire cérébral. Un drame, évidemment, mais une porte ouverte pour son ex, qui avait des envies de remariage. "Je ne voulais pas briser leur couple, rappelle sa jeune compagne de 44 ans - il en a 78. Il était très important pour Serge que Michèle reste Madame Lama. Nous nous entendions très bien d'ailleurs. Notre relation était atypique, mais dans la bonne entente et le respect..."

