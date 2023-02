Victoires de la musique : Orelsan proche d'un record, Angèle et Stromae récompensés.. le palmarès complet !

Stromae n'est pas non plus reparti bredouille et a reçu la distinction de l'artiste masculin de l'année ainsi que celle du meilleur album de l'année, avec Multitude. Deux Victoires importantes pour le chanteur qui a donc opéré un retour réussi sur le devant de la scène après une longue pause de neuf ans marquée par une forte dépression. Stromae est monté sur scène avec sa femme Coralie pour accepter ses prix, son plus précieux soutient avec qui il a eu un fils. Très complices, les amoureux ont même échangé quelques bisous devant le public. (Voir notre diaporama).

Et comment ne pas citer Orelsan, qui a décroché chacune des récompenses des catégories dans lesquelles il était nommé : meilleure création audiovisuelle et meilleure chanson originale avec La Quête et meilleur concert de l'année. Le rappeur totalise désormais 12 Victoires de la musique dans sa carrière et dépasse ainsi Johnny Hallyday qui en avait obtenu dix. Il n'est plus qu'à un pas du record de 13 trophées, codétenu par M et Alain Bashung.

Le palmarès complet

Artiste masculin : Stromae

Artiste féminine : Angèle

Révélation masculine : Pierre De Maere

Révélation féminine : November Ultra

Album de l'année : Multitude de Stromae

Chanson originale (catégorie soumise au vote du public) : La Quête - OrelSan

Concert de l'année : OrelSan - Civilisation tour

Création audiovisuelle : La Quête - OrelSan

Album le plus streamé d'une artiste : Nonante-cinq d'Angèle

Album le plus streamé d'un artiste : Jefe de Ninho

Du côté des audiences, la soirée a été suivie par 2,35 millions de téléspectateurs, soit 15,6% des individus de quatre ans et plus et 16,3% sur les FRDA-50.