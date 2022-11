Michel Sardou, sa femme Anne-Marie derrière son come-back : "Elle menaçait de me quitter"

A l'heure où certains profitent d'une retraite amplement méritée, d'autres reprennent le travail. C'est le cas de Michel Sardou. Le chanteur de 75 ans vient d'annoncer qu'il remonterait sur scène l'année prochaine pour une tournée exceptionnelle alors même qu'il décidait de tout abandonner il y a encore quelques mois. Ce revirement de situation, les fans le doivent à Anne-Marie Périer, l'épouse du chanteur depuis 1999. S'il s'était promis de ne jamais remonter sur scène pour chanter, sa femme en a décidé autrement : "Moi, je n'y suis pour rien dans mon retour, pour rien ! Je ne voulais pas revenir. Mais je me suis fait avoir dans les grandes largeurs par ma femme" a-t-il déclaré dans une interview accordée ce jeudi 10 novembre au Parisien.

Au fil des mois, voir Michel Sardou reprendre les concerts est apparu comme une évidence pour Anne-Marie Périer. Cette dernière a progressivement réussi à convaincre son mari de revenir sur le devant de la scène, pour la musique : "Ça a commencé il y a un an. Elle revenait du marché et elle me dit comme ça : 'J'ai écouté une chanson de toi à la radio, elle est vachement bien, pourquoi tu ne l'as jamais chantée sur scène ? Tu devrais'. Mais je ne peux pas, je ne chante plus. Et elle s'en va... Un mois après, elle me dit : 'Tiens, ta comédie musicale passe à Caen. Tu devrais aller la voir.' C'est à trente bornes de chez nous, alors on y va."

Elle a fini par me persuader

En écoutant le riche répertoire de sa carrière interprété par d'autres, Michel Sardou semble le redécouvrir, avec émotion, étonnement et surprise : "J'écoute mes chansons, pour la première fois, au milieu du public... Je n'en reconnaissais pas certaines. [...] Je n'avais jamais vu mon public côté public et c'était très émouvant de voir leurs réactions, d'écouter leurs commentaires. Et très agréable. Je lui ai dit en rentrant à la maison et elle a fini par me persuader. De toute façon, elle menaçait de me quitter et de retourner chez son frère... Elle m'a fait un chantage !"

Michel Sardou ne le fait pas que pour faire plaisir à Anne-Marie. Lui aussi veut retrouver son public. S'il avait pu, il aurait d'ailleurs démarré la tournée bien plus tôt mais le timing ne dépend pas que de lui : "Il n'y avait pas de salle libre avant. Avec la Covid et les reports, tout est pris. Et puis honnêtement, il me faut bien un an de préparation vocale pour avoir une tonalité tonique. Un jour, je me suis mis au piano pour voir ce que ma voix donnait... Là, je ne savais plus chanter." D'ici là, Michel sera fin prêt. Et comme il le disait si bien, "le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant."