Michel Sardou : Coup dur pour sa comédie musicale "Je vais t'aimer"

Discothèques fermées, pièces de théâtre et concerts annulés ou reportés... Il va être compliqué de passer un peu de bon temps en 2022 ! Déjà deux longues années que l'infernal coronavirus perturbe nos vies, et touche particulièrement le monde du spectacle. Et l'actuelle cinquième vague et son variant Omicron n'arrangent rien. Dans un communiqué, Roberto Ciurleo, célèbre producteur, annonce le report de plusieurs dates de sa dernière comédie musicale, Je vais t'aimer : "Suite aux décisions gouvernementales, nous sommes contraints de reporter nos trois représentations de janvier à Bordeaux, Pau et Limoges, car il n'est pas envisageable d'annuler la venue de plus de 6 000 spectateurs de façon arbitraire. En effet, plus de 12 000 personnes avaient acheté leur place".

Heureusement pour les futurs spectateurs, de nouvelles dates ont déjà été annoncées : Limoges 29 avril 2022 à 20h, Pau 3 mai 2022 à 20h et Bordeaux 6 mai 2022 à 20h. Je vais t'aimer retrace la vie de Français sur 40 ans, au fil des chansons de Michel Sardou. D'après l'AFP, ses créateurs y voient un "Mamma Mia à la française", en référence à la populaire comédie musicale hommage au groupe Abba. Ni "biopic", ni spectacle musical, insistent-ils, il s'agit bien d'une comédie musicale narrative, sur fond d'histoire de la France et des mouvements sociaux, sur quatre décennies.

"Que l'on aime ou pas le personnage de Michel Sardou, on a tous une chanson préférée de son répertoire qui nous fait penser à un moment de notre vie, à quelqu'un que l'on aime", assure Roberto Ciurleo. "C'est très difficile parce que les gens ne retournent pas facilement dans les cinémas et les salles et achètent leurs billets au tout dernier moment. Mais on fait le pari", racontait récemment à l'AFP Roberto Ciurleo, qui coproduit avec Frank Montel le spectacle présenté comme "la seule création en France cette saison avec les moyens d'une grosse production".Le chanteur, qui a tiré sa révérence en avril 2018, a donné son accord mais n'apparaît pas dans la comédie musicale.

Je vais t'aimer est loin d'être le seul spectacle touché par la pandémie. Sur son compte instagram, Alexis Michalik vient d'annoncer l'annulation des représentations de son nouveau show Les Producteurs, cette semaine.