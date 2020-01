Michel Sardou : Bientôt une comédie musicale autour de ses tubes

Après avoir tiré sa révérence en avril 2018, le populaire chanteur Michel Sardou continuera de divertir le public avec ses chansons mais à travers la voix des autres ! Le producteur Roberto Ciurleo travaille sur une comédie musicale autour des tubes de l'artiste.

C'est le journal Le Parisien qui relate l'information, affirmant que Jean-Philippe Denac – aussi appelé Franck Montel – directeur de Chérie FM, a écrit un projet en ce sens et qu'il a tapé dans l'oeil du producteur. "J'ai écrit un synopsis. C'est un Mamma Mia à la française autour des chansons de Michel Sardou", a-t-il confié. "J'attendais sa bénédiction pour l'annoncer. Je n'aurais pas lancé l'aventure s'il ne l'avait pas soutenue. Il se demandait au départ si ses chansons pouvaient fonctionner dans une comédie musicale mais il a lu le livret et il a aimé", a ajouté Roberto Ciurleo, en évoquant l'accord donné par Michel Sardou.

Un projet qui semble ainsi assez similaire à celui autour des chansons de la regrettée France Gall qui ne fait pas peur au producteur puisqu'il a fait ses armes avec de grosses machineries comme Robin des Bois ou Bernadette de Lourdes.

Le spectacle s'intitulera Je vais t'aimer et sera une manière de raconter "la croisière de deux générations entre Le Havre et New York". Il contiendra "une vingtaine de ses classiques indémodables de France aux Lacs du Connemara" et "ce sera drôle et émouvant", promet Roberto Ciurleo. C'est ce qui a convaincu le chanteur. "C'est l'idée de cette comédie musicale qui m'a plu, car elle permet aux gens qui aiment mes chansons de pouvoir les entendre à nouveau au service d'une histoire que j'espère bonne", a expliqué l'interprète des tubes La Maladie d'amour, Les Bals populaires, Le Rire du sergent, Afrique adieu ou encore Musulmanes.

Robert Ciurleo, qui souhaite lancer le spectacle en septembre 2021 à Lille puis après à Paris, va entamer les castings en avril. Il a d'ores et déjà recruté le metteur en scène québécois Serge Denoncourt, le scénographe Stéphane Roy et l'arrangeur canadien Scott Price, directeur musical de Céline Dion.