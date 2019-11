Gad Elmaleh a rencontré le pape François avec "Bernadette de Lourdes"

L'audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre de Rome, au Vatican, est un rituel pour le pape François. Mercredi 27 novembre 2019, l'évêque de Rome et chef de l'Église catholique a une nouvelle fois reçu des milliers fidèles, parmi lesquels Gad Elmaleh, Gilbert et Nicole Coullier, Eléonore de Galard, son épouxGrégoire, Roberto Ciurleo et une partie de la troupe de la comédie musicale Bernadette de Lourdes emmenée par la jeune Eyma.

Âgée de seulement 17 ans, celle qui incarne Bernadette Soubirou depuis avril dernier sur la scène de l'espace Robert Hossein, à Lourdes, est allée à la rencontre du pape François. Un face-à-face au cours duquel Eyma lui a remis le programme de la comédie musicale et le disque. "Bonjour, je suis française, je m'appelle Eyma et je joue le rôle de Bernadette Soubirou dans le spectacle Bernadette de Lourdes", a expliqué la jeune artiste, comme le rapporte Le Parisien dans son édition du 28 novembre. "Si vous venez à Lourdes, venez voir notre spectacle. On vous a préparé une petite chanson avec mes amis", a-t-elle enchaîné, avant de poursuivre avec l'interprétation a cappella de la chanson Madame, accompagnée de Sarah Caillibot, David Ban, Grégory Deck et Christophe Héraut. Tous font partie du spectacle musical et Robert Ciurleo, co-initiateur et producteur, était également présent. Le pape a été touché : "C'est beau, a-t-il réagi, je vous bénis tous."