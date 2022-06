Michel Sardou révèle comment sa femme Anne-Marie Périer à réussi à le séduire et à "dompter la bête"

Marié depuis le 11 octobre 1999 avec l'ancienne rédactrice en chef de ELLE, Anne-Marie Périer, Michel Sardou a fait de tendres confidences à son sujet auprès des journalistes de Paris Match. Heureux aux côtés de l'ancienne journaliste depuis plus de vingt ans, l'interprète des titres Etre une femme et Les lacs du Connemara a révélé pourquoi et comment il était tombé fou amoureux de son épouse. "Elle s'occupe de tout, parce qu'elle a une intelligence que j'aime. Elle est critique dans le bon sens du terme et elle amène les choses doucement. Elle a su dompter la bête", a-t-il confié.

Réputé caractériel, Michel Sardou a su s'adoucir avec l'ancienne rédactrice en chef du magazine Mademoiselle Âge Tendre. Dans un portrait rédigé par France Soir, on apprend d'ailleurs que le chanteur avait demandé la main d'Anne-Marie Périer d'une manière très particulière alors qu'il était à Paris et qu'elle était à New York. Saisi d'une soudaine urgence de se marier avec elle, il l'aurait appelé sans se soucier de l'éventuel décalage horaire.

Sa demande en mariage improbable

Le chanteur raconte également cet épisode dans la dédicace de son autobiographie Je ne suis pas mort... Je dors, parue aux éditions XO, le 6 mai 2021. "C'était une relation épisodique, on se retrouvait de temps en temps. Elle avait sa vie, elle avait des enfants, elle était mariée et moi aussi. (...) Un jour, je lui ai téléphoné. Elle était à New-York, j'étais à Paris et j'ai dit : 'écoute, est-ce que tu veux m'épouser ? Réponds-moi par oui ou par non, comme ça on gagnera du temps. C'est pas la peine que je te fasse une cour effrénée, on se connait depuis 25 ans'. Et ça c'est fait comme ça."

Ne se laissant pas impressionner, l'ancienne journaliste aurait tout de même pris le temps de la réflexion et lui aurait donné sa réponse quelques jours plus tard, après avoir demandé conseil à son entourage. Leur union fut célébrée par Nicolas Sarkozy (qui était à l'époque Maire de Paris), et Eddy Mitchell et Johnny Hallyday étaient les témoins du chanteur.

Pour Michel Sardou, il s'agissait de ses troisièmes noces puisqu'il avait été marié avant cela à Françoise Pettré (la mère de ses filles Sandrine et Cynthia), puis à Elizabeth Haas (la mère de ses fils Davy et Romain). De son côté, Anne-Marie Périer avait été mariée à l'acteur et réalisateur Claude Barrois (avec lequel elle a deux fils, Paul et Mathias).