Michel Sardou : Rare photo de sa femme Anne-Marie Périer, en famille pour une journée importante

Mais à laquelle le mari d'Anne-Marie Périer, Michel Sardou, ne semble pas avoir participé. Le chanteur de 75 ans n'apparaît pas sur les photos de son célèbre beau-frère et n'a pas communiqué sur la journée, qui se passait pourtant à Deauville, à quelques kilomètres seulement de chez lui. Assez peu étonnant, cependant, de la part du couple qui n'a pas pour habitude de se montrer ensemble !

Depuis leur mariage en 1999 à Neuilly-sur Seine par Nicolas Sarkozy (avec Eddy Mitchell et Johnny Hallyday en tant que témoin), leurs apparitions communes se comptent presque sur les doigts d'une main. Ce qui n'empêche pas le chanteur de lui faire de jolies déclarations : sur le plateau de Quotidien, en 2021, il avait expliqué qu'il serait "un homme perdu" sans son épouse. "Il me manquerait l'essentiel. Il me manquerait ce qui me donne envie d'avancer, ce qui me stimule, qui me calme, qui me dit la vérité. Elle n'est pas flatteuse pour un sous. J'en ai besoin", avait-il expliqué.

Plus tôt dans la soirée, il avait également partagé les plus grands atouts de l'ex-journaliste. "Elle s'occupe de tout. Elle gère tout. Elle s'occupe très bien de moi", avait-il d'abord raconté, avançant que celle-ci a un "avantage sur beaucoup de femmes d'artiste, c'est qu'elle connait les angoisses, les peurs, les remises en question des artistes. Le caractère un peu stressé que nous avons tous".

Une femme presque parfaite pour son époux, donc, mais qui n'en a jamais trop dévoilé : pas de photos et encore moins de détails sur leur grande famille recomposée. Pour rappel, Michel Sardou est père de quatre enfants : Sandrine et Cynthia, nées en 1970 et 1973 d'une première union, ainsi Romain et Davy, nés en 1974 et 1978 de son second mariage. Ces deux derniers sont également célèbres : l'aîné est écrivain et le second est acteur. Anne-Marie Périer quant à elle a eu deux fils, Paul et Mathias, dont le père est le réalisateur Claude Barrois.