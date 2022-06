"Peut-être que..." : Michel Sardou prêt à renoncer à sa retraite de chanteur ?

En 2018, Michel Sardou faisait ses adieux à la scène et à la musique. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 75 ans, déclarait alors vouloir se consacrer plus activement aux planches et au cinéma, lui qui a multiplié les rôles au cours de sa carrière dans le show business. Mais, quatre ans plus tard, le populaire artiste ne se ferme aucune porte...

Interrogé par le magazine Paris Match alors que la comédie musicale consacrée à son répertoire, Je vais t'aimer, cartonne à la Seine Musicale, Michel Sardou a fait le point sur sa vie actuelle et ses envies. Questionné sur le fait que l'actualité brûlante est chargée de thèmes qui pourraient lui inspirer des chansons, il a assuré ne plus avoir envie d'écrire. "De toute façon, je n'ai jamais surfé sur l'actualité pour faire un succès. J'ai toujours été en avance sur mon temps", dit celui à qui l'on doit les tubes Le France, Etre une femme ou encore Les Ricains. La musique c'est donc bel et bien fini pour de bon ? "Je ne sais pas. Disons qu'il faut réfléchir. Ne pas faire un retour pour un retour. Il faut que cela ait du sens. Peut-être que ça viendra...", déclare-t-il.

Michel Sardou, qui vit actuellement en Normandie dans une maison proche de Deauville avec sa femme Anne-Marie Périer, assure qu'il ne "s'ennuie pas" loin de Paris. "Je travaille, je regarde les infos", décrit-il, ajoutant qu'il prépare son retour sur le grand écran dans un film d'Olivier Marchal. Cela ne l'empêche pas de faire des sauts par la capitale, lui qui est allé découvrir en personne Je vais t'aimer. "J'ai été agréablement surpris (...) Quand la comédie musicale commence sur l'air de En chantant, entendre les gens reprendre mes chansons... ça m'a touché. Cette troupe m'a épaté. Ils chantent, dansent, jouent formidablement bien (...) Jamais je n'aurais imaginé qu'on en fasse un spectacle à l'américaine, un peu comme à Broadway", confie Michel Sardou, d'ordinaire pas franchement réputé pour être généreux en compliments !

Retrouvez l'interview intégrale de Michel Sardou dans Paris Match, édition du 2 juin 2022.