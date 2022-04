Julie Andrieu : cet ex célèbre qui a changé sa vie... mais a déçu sa mère !

Les Carnets de Julie, Fourchette et sac à dos, C à Vous... Depuis près de 20 ans, Julie Andrieu cuisine à la télévision, en toute décontraction. Rarement dans le luxe, préférant l'authenticité et le plaisir, l'animatrice de 48 ans cherche avant tout les recettes les plus représentatives du terroir et les goûts les plus inattendus. Une passion de la table qu'elle a découverte, sur le tard grâce à son premier compagnon, le photographe Jean-Marie Périer, avec qui elle a vécu une belle histoire d'amour malgré leurs 34 ans de différence.

"Quand j'ai quitté le noyau familial, je me suis installée avec le photographe Jean-Marie Périer, qui aimait la bonne chère et m'emmenait souvent au restaurant", se souvient-elle. Une véritable révolution pour la jeune fille de 18 ans qui souffre de boulimie depuis déjà quelques années. "Moi qui surveillais mon poids tout le temps, je me suis réconciliée avec le plaisir de la table. Et comme on invitait beaucoup d'amis à la maison, je me suis mise à la cuisine en ouvrant des livres que j'ai trouvés chez lui", raconte-elle.