Julie Andrieu en couple avec Jean-Marie Périer : pourquoi sa mère était contre

Julie Andrieu présente Les Carnets de Julie tous les samedis sur France 3 (à partir de 16h10), émission où il est question de gastronomie, de terroir et de cuisiniers passionnés par leur métier. Invitée jeudi 9 janvier 2020 à parler de son programme dans Je t'aime, etc de Daphné Bürki sur France 2, Julie Andrieu y a également évoqué sa première histoire d'amour, celle qui lui a révélé son intérêt pour la cuisine, mais qui ne plaisait pas du tout à sa maman, Nicole Courcel.

Julie Andrieu n'avait que 20 ans lorsqu'elle a rencontré le grand photographe Jean-Marie Périer, lui-même alors âgé de 53 ans. "On s'est rencontré, j'avais 20 ans et lui quelques années de plus que moi", s'est d'abord souvenue l'animatrice de 45 ans. Puis elle a confirmé que sa maman avait eu du mal à accepter leur couple et leur grande différence d'âge : "Surtout pour une maman qui avait élevé sa fille sans père, on se remet un peu question quand même, même si ce n'était pas un choix." Mais au fil du temps, la mère de Julie Andrieu s'est faite à l'idée et a fini par accepter l'amour de sa fille pour Jean-Marie Périer : "Elle a disparu, mais elle l'adorait après."

Habituée aux plats préparés et surgelés par sa maman, Julie Andrieu a découvert la "vraie" cuisine grâce à son compagnon qui avait l'habitude de lui préparer notamment des pigeons aux petits pois, un plat qu'ils dégustaient dans une ambiance conviviale, entourés d'amis. Bien que leur idylle soit terminée depuis plus de vingt ans, Julie Andrieu s'est souvenue de leurs quatre années passées ensemble comme des années "absolument merveilleuses."

Bien que séparés depuis longtemps, Julie Andrieu et Jean-Marie Périer sont toujours restés en bons termes et s'étaient retrouvés avec plaisir en janvier 2019 au théâtre du Rond-Point, à Paris, pour une représentation de Flashback, le spectacle du photographe.

Depuis 2010, Julie Andrieu est mariée à docteur Stéphane Delajoux, notamment connu pour avoir opéré à plusieurs reprises Johnny Hallyday du dos et avoir été en litige avec le chanteur après son opération d'une hernie discale en 2009.