Julie Andrieu et Jean-Marie Périer : Photos de l'ex-couple qui avait 33 ans de différence d'âge

Julie Andrieu est la reine de coeur des amoureux de la gastronomie depuis qu'elle s'est lancée dans une carrière de journaliste cuisine. La douce animatrice ravit les papilles des téléspectateurs dans Les Carnets de Julie, son émission de France 3 diffusée ce samedi 12 mars sur la chaîne. Durant un temps, elle fut aussi la muse de Jean-Marie Périer, grand photographe de 33 ans de plus qu'elle, et pas seulement dans l'univers professionnel. Au cours des années 1990, la journaliste et le photographe ont vécu une passion amoureuse que tout le monde ne voyait pas d'un bon oeil.

Nicole Courcel, la maman de Julie Andrieu, la première. Celle qui avait élevé sa fille sans papa se sentait d'ailleurs en partie responsable de cette relation hors normes à ses yeux : "Je savais qu'il était très gentil, qu'il ne ferait aucun mal à ma fille. Mais leur différence d'âge me gênait. Je me suis dit : "Ça y est, elle est allée chercher un père de substitution !" confiait-elle dans les pages de France Dimanche en 2012.

Après quatre ans d'amour, Julie Andrieu, 24 ans et Jean-Marie Périer 57 ans, se séparent. Une rupture sans fracas et surtout avec beaucoup d'affection. En février dernier, le photographe révélait dans l'émission de Jordan de Luxe vivre avec son ex, son mari Stéphane Delajoux et leurs deux enfants Hadrien, 9 ans et Gaïa, 6 ans, qu'il considère comme sa propre famille. Julie Andrieu et Jean-Marie Périer n'ont pas eu à s'éviter aux événements mondains organisés après leur séparation.

Le photographe Jean-Marie Périer s'est donné un objectif dans la vie : celui de rester en bons termes avec ses ex. Lui qui s'est fait plaquer par Françoise Hardy pour Jacques Dutronc est également toujours proche de la chanteuse, pour qui il se fait d'ailleurs du souci en raison de la maladie. En donnant des nouvelles de l'interprète de Comment te dire adieu en février dernier, il n'avait pas caché son inquiétude face à l'état de santé de son ex : "Tout le monde sait qu'elle ne va pas bien, elle est en difficulté... Mais elle a un courage incroyable. Elle se bat et elle continue d'écrire tous les jours. Elle est vraiment courageuse".