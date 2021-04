Julie Andrieu séparée de Jean-Marie Périer : "On a vécu quatre années ensemble"

Tous les samedis depuis 2012, les téléspectateurs ont l'habitude de retrouver Julie Andrieu traverser la France en quête de terroirs et de moments de partage autour de la gastronomie. Un rendez-vous hebdomadaire qui rencontre un vrai succès pour l'une des animatrices les plus enjouées du paysage médiatique français.

On connaît bien la carrière professionnelle de celle qui fut également critique gastronomique, mais c'est sa vie sentimentale qui l'a fait connaître à ses débuts. En arrivant à la rédaction de France Soir, Julie Andrieu fait la rencontre du célèbre photographe des stars, Jean-Marie Périer. Ensemble, ils vont vivre une relation amoureuse qui ne fera pas que des heureux. En cause, leur différence d'âge importante, puisque le photographe a 53 ans et la jeune Julie 20 ans.

La mère de l'animatrice a du mal à accepter cette relation et la différence d'âge. "Surtout pour une maman qui avait élevé sa fille sans père, on se remet un peu en question quand même, même si ce n'était pas un choix", déclare-t-elle sur le plateau de Je t'aime, etc l'émission de Daphné Bürki.

La mère de Julie Andrieu n'est autre que la comédienne Nicole Courcel. Aujourd'hui décédée, elle a évoqué cette histoire d'amour pour France Dimanche en 2012. "Je savais qu'il était très gentil, qu'il ne ferait aucun mal à ma fille. Mais leur différence d'âge me gênait. Je me suis dit : "Ça y est, elle est allée chercher un père de substitution !" Ça me rendait malade", confie-t-elle à l'époque.

La relation entre les deux journalistes va durer quatre ans. C'est grâce à Jean-Marie Périer que l'animatrice découvre les plaisirs de la gastronomie et décide de changer d'univers professionnel. Elle garde d'ailleurs un très bon souvenir de leur relation et de ces quatre années "absolument merveilleuses".

Aujourd'hui en couple avec le neurochirurgien français Stéphane Delajoux, Julie Andrieu semble avoir trouvé l'homme de sa vie. Les deux se sont mariés en 2010 et l'animatrice a donné naissance à un petit Hadrien en 2012 et une petite Gaïa en 2015.