Julie Andrieu et son mari Stéphane Delajoux s'offrent une soirée dansante

C'est un chic spectacle qui se donnait sur la scène de la salle Pleyel, dans le 8e arrondissement de la capitale, le 16 janvier. Sur le photocall de l'événement, les invités ont pris la pose avec sourire et décontraction à l'occasion de Dream, de la Compagnie Julien Lestel, présenté au public par Alexandra Cardinale Opéra Ballet Production.

Devant les objectifs des photographes on a ainsi pu compter sur la présence de l'animatrice et spécialiste culinaire Julie Andrieu, venue avec son mari le neurochirurgien Stéphane Delajoux. Les amoureux, mariés depuis 2010 et qui ont eu deux enfants, s'affichent assez peu à des événements mondains et semblaient particulièrement heureux de cette soirée à deux.

Il fallait également compter sur Véronique Jannot, Marie-Anne Chazel - récemment vue à une soirée spéciale pour les 40 ans des Bronzés font du ski - Dominique Desseigne venu soutenir sa compagne la danseuse Alexandra Cardinale, François-Eric Gendron, Nicole Calfan, Florence Pernel, Julie de Bona, Annie Grégorio et son mari Thierry Pajot ou encore Nathalie Garçon et son mari Jean-Marie Duprez, Delphine Alexandre et son fils, Gilles Pelisson et sa femme Sylvie, Radu Mihaileanu, Christian Carion, Claude Serillon et sa compagne Catherine Ceylac, Sylvie Rousseau avec sa fille Constance Ayache accompagnée d'un ami, Claude Lelouch, Alexandre Arcady et sa compagne Sabrina Guigui, Pierre-Jean Chalençon, Franck Dubosc et sa femme Danièle, Iris Knobloch...

Dream, présenté comme "un voyage céleste, puissant et charnel" avec l'ambition "d'emmener le spectateur vers une émotion suscitée par la gestuelle et de l'entraîner dans une dynamique où se côtoient puissance, sensualité et poésie mises en valeur par la technique virtuose des interprètes" a aussi épaté François Curiel (directeur de Christie's Europe), Isabelle Bresset, Nathalie Péchalat, Cyrielle Claire et son mari Michel Corbière, Benjamin Patou, Safy Nebbou ainsi que Gary Mihaileanu, Magalie Lang, Catherine Marchal, Catherine Jacob, François Curiel, Isabelle Bresset, Viktor Lazlo, Françoise Rochefort (Vidal), Agathe Natanson, Anne Gravoin et sa fille Juliette Gravoin, Brigitte Lefèvre, Mathieu Gallet, Natacha Nikolajevic-Dassault, Raphaël Personnaz...

Sur Dream, il faut compter sur les onze danseurs de la Compagnie Julien Lestel et Alexandra Cardinale de l'Opéra de Paris, artiste invitée. La musique est signée Jóhann Jóhannsson et Ivan Julliard alors que les costumes sont de Patrick Murru et les lumières l'oeuvre de Lo-Ammy Vaïmatapako.