Julie Andrieu et Jean-Marie Périer : séparés, ils vivent toujours ensemble !

Les ruptures amoureuses sont souvent des étapes difficiles... mais pas pour tout le monde. Julie Andrieu et Jean-Marie Périer, par exemple, ont mené leur séparation d'une main de maître. Et quelle main ! En couple pendant quatre ans, les deux ex s'entendent encore très bien. Très, très bien même. Invité sur le plateau de l'émission Chez Jordan, le mercredi 9 février 2022, le célèbre photographe de 82 ans, fils biologique d'Henri Salvador, a carrément avoué qu'il s'était installé chez son ancienne compagne.

J'habite chez son mec et elle

Pour rappel, après leur rupture, Julie Andrieu a retrouvé l'amour. Elle a épousé le neurochirurgien Stéphane Delajoux en août 2010 et a fondé une famille avec lui en accueillant Hadrien en octobre 2012 et Gaïa en décembre 2015. Ce petit monde croise donc, chaque matin, Jean-Marie Périer entre le beurre et les tartines. "J'habite chez elle, a-t-il effectivement confirmé à Jordan De Luxe. J'habite chez son mec et elle. Ils sont mariés ! La famille, ça n'a pas de prix. C'est très rare les gens dont on peut dire 'C'est ma famille'."

Julie Andrieu avait rencontré Jean-Marie Périer, le photographe des stars, en arrivant à la rédaction de France Soir. La romance qu'ils ont entretenu pendant quatre ans n'était pas tellement vue d'un bon oeil, notamment parce qu'ils avaient 33 ans d'écart - elle avait 20 ans, il en avait 53. La mère de l'animatrice, la comédienne Nicole Courcel, avait eu beaucoup de mal à donner sa bénédiction à l'un comme à l'autre. "C'était difficile à accepter, surtout pour une maman qui avait élevé sa fille sans père, expliquait-elle à Daphné Bürki sur le plateau de l'émission Je t'aime, etc. On se remet un peu en question quand même, même si ce n'était pas un choix." Ensemble ou séparés, Julie Andrieu et Jean-Marc Périé n'ont jamais cessé de se porter un tendre amour...