Diaporama : Julie Andrieu : cet ex célèbre qui a changé sa vie... mais a déçu sa mère !

1 / 20 Julie Andrieu : cet ex célèbre qui a changé sa vie... mais a déçu sa mère !

2 / 20 Julie Andrieu au Festival du Livre de Paris au Grand Palais éphémère à Paris, France. © Jack Tribeca/Bestimage

3 / 20 Julie Andrieu et son mari le Dr Stéphane Delajoux - Gala Mawoma, 1er concours mondial itinérant consacré aux femmes cheffes d'orchestre à la Conciergerie à Paris le 9 mars 2020. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

4 / 20 Julie Andrieu au Festival du Livre de Paris au Grand Palais éphémère à Paris, France, le 22 avril 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

5 / 20 Jean-Marie Périer et Julie Andrieu au théâtre du Rond Point pour une représentation de son spectacle "Flashback" à Paris le 28 janvier 2019. © Frédéric Maligne / Bestimage





6 / 20 Julie Andrieu au Festival du Livre de Paris au Grand Palais éphémère à Paris, France, le 22 avril 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

7 / 20 Julie Andrieu - Gala Mawoma, 1er concours mondial itinérant consacré aux femmes cheffes d'orchestre à la Conciergerie à Paris le 9 mars 2020. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

8 / 20 Julie Andrieu et son mari Stéphane Delajoux - Photocall de la représentation de "Dream Compagnie Julien Lestel" à la salle Pleyel à Paris le 16 janvier 2020. © Coadic Guirec-Pierre Perusseau/Bestimage

9 / 20 Jean-Marie Périer et Julie Andrieu au théâtre du Rond Point pour une représentation de son spectacle "Flashback" à Paris le 28 janvier 2019. © Frédéric Maligne / Bestimage





10 / 20 Julie Andrieu et son mari le Dr Stéphane Delajoux - Gala Mawoma, 1er concours mondial itinérant consacré aux femmes cheffes d'orchestre à la Conciergerie à Paris le 9 mars 2020. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

11 / 20 François de Mazières, maire de Versailles - Julie Andrieu est la marraine des Illuminations de Noël de la ville de Versailles le 29 Novembre 2018. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage





12 / 20 Julie Andrieu - Gala Mawoma, 1er concours mondial itinérant consacré aux femmes cheffes d'orchestre à la Conciergerie à Paris le 9 mars 2020. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

13 / 20 Julie Andrieu est la marraine des Illuminations de Noël de la ville de Versailles le 29 Novembre 2018. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage





14 / 20 Jean-Marie Périer et Julie Andrieu au théâtre du Rond Point pour une représentation de son spectacle "Flashback" à Paris le 28 janvier 2019. © Frédéric Maligne / Bestimage





15 / 20 Julie Andrieu et son mari le Dr Stéphane Delajoux - Gala Mawoma, 1er concours mondial itinérant consacré aux femmes cheffes d'orchestre à la Conciergerie à Paris le 9 mars 2020. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

16 / 20 Julie Andrieu et son mari Stéphane Delajoux - Photocall de la représentation de "Dream Compagnie Julien Lestel" à la salle Pleyel à Paris le 16 janvier 2020. © Coadic Guirec-Pierre Perusseau/Bestimage

17 / 20 Exclusif - Julie Andrieu et Alessandra Sublet - Avant-première de la nouvelle saison "Festival Pirates et Princesses" de Disneyland Paris au Palais Garnier à Paris, France, le 9 mars 2018. Pour marquer le lancement prochain du "Festival Pirates & Princesses" Disneyland Paris organise une grande soirée de gala en plein cœur de Paris, au Palais Garnier. Les personnages Disney sont rassemblés le temps d’un évènement magique et dévoilent en exclusivité les premières surprises de cette nouvelle saison. Prolongation des festivités du 25ème anniversaire, le "Festival Pirates et Princesses" est la toute nouvelle saison que découvriront les Visiteurs du Parc Disneyland du 31 mars au 31 mai prochain. © Cyril Moreau/Bestimage

(No Web No Blog pour la Belgique et la Suisse)

18 / 20 Exclusif - No Tabloids - Julie Andrieu et son mari Stéphane Delajoux - Baptême du bateau "Ducasse sur Seine" à Paris. Le 27 septembre 2018 Ducasse sur Seine, l’alliance de l’hospitalité, de la technologie et de l’élégance pour des croisières exclusives et innovantes. Citysurfing, Ducasse Paris et la Caisse des Dépôts donnent naissance à une expérience inédite de croisière sur la Seine avec le premier bateau 100% électrique à Paris, amarré rive droite, au port Debilly, dans le 16ème arrondissement. Une réalisation qui associe innovation et hospitalité à la française. © Julio Piatti / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse

19 / 20 Julie Andrieu - Avant-première du film documentaire "La Quête d'Alain Ducasse" au cinéma du Panthéon à Paris, France, le 2 octobre 2017. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

Celebs attending "La Quête d'Alain Ducasse" premiere at Pantheon cinema in Paris, France, on October 2nd, 2017.