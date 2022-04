Julie Andrieu : Ce joli rituel instauré avec ses enfants Hadrien et Gaïa, sa "priorité"

Julie Andrieu ne se livre que très rarement. Célèbre pour tous les fins gourmets et amoureux d'émissions culinaires, elle est en effet plutôt discrète quand il s'agit de sa vie personnelle. L'animatrice de l'émission Les Carnets de Julie, également connue pour avoir été la muse de Jean-Marie Périer, grand photographe de 33 ans de plus qu'elle, est la maman de deux enfants. Hadrien, né en octobre 2012, et Gaïa en décembre 2015, sont les enfants nés de son amour pour le neurochirurgien Stéphane Delajoux qu'elle a épousé en août 2010. Alors qu'elle évoquait récemment son quotidien avec eux dans Télématin (France 2), Julie Andrieu fait désormais de rares confidences sur Hadrien et Gaïa à Gala .

Auteure du magazine À croquer, l'ancienne compagne de Jean-Marie Périer, restée très proche de lui, ne néglige pas sa famille, bien que sa vie professionnelle soit si bien remplie. Ses deux enfants sont "sa priorité". "La valeur importante pour moi, c'est de passer du temps avec eux et de leur accorder de l'attention. J'ai fait de mes enfants une priorité, d'abord parce qu'ils sont arrivés tard dans ma vie donc c'est plus facile de lever le pied professionnellement, et puis aussi parce que j'ai moi-même été une priorité pour ma mère", a-t-elle fait savoir. Évoquant là sa mère, Nicole Courcel, qui l'a élevée sans papa. "On peut être une bonne maman sans faire la cuisine, je vous rassure, ça a été le cas de la mienne", a-t-elle d'ailleurs fait savoir.

Quelle mère est-elle ?

"J'en ai tiré beaucoup de force et de confiance, c'est pourquoi je pense que c'est essentiel, a-t-elle ainsi déclaré à nos confrères au sujet de son rôle de mère. Je leur transmets aussi le respect de l'autre parce que quand on fait de la cuisine, il faut répartir les tâches, il y a un certain sens de l'équipe. Et puis, la curiosité, parce que derrière les recettes, je leur raconte des histoires. On parle des produits, des producteurs, c'est une manière de se tourner vers le monde." Comme confié à Télématin, Julie Andrieu leur apprend le goût de la cuisine jusqu'au sein de leur école puisqu'elle est souvent sollicitée par leur maîtresse.

Pour passer du temps qualitatif avec Hadrien et Gaïa, Julie Andrieu passe également par quelques rituels. Notamment ce voyage avec eux qu'elle a instauré chaque année, avec chacun d'entre eux. "Chaque année, je fais un voyage avec chacun de mes enfants. Je vais bientôt partir quatre jours dans la région de Rome avec Gaïa. Ensuite, je partirai quatre autres jours avec Hadrien à Lisbonne. Chaque année, on découvre une grande ville, parfois une région, et on réalise un carnet de voyage", a-t-elle expliqué à Gala.