Julie Andrieu, sa romance avec un célèbre milliardaire : son ex balance !

Julie Andrieu est connue du public pour ses nombreuses émissions culinaires. L'animatrice télé et gastronome est un peu la Maité de l'an 2000 ! Agée de 47 ans, elle partage la vie de Stéphane Delajoux depuis 2010 avec qui elle a eu Hadrien et Gaia (8 et 6 ans).

Mais, à en croire le photographe Jean-Marie Périer, avec qui elle a été en couple durant quatre ans, celle qui officie sur France 3 dans Les Carnets de Julie, a eu un prétendant très sérieux et très riche !

Sur Instagram, le fils d'Henri Salvador a partagé une anecdote très drôle à propos d'un rendez-vous galant entre Julie Andrieu et un mystérieux américain plein aux as !

"Au début des années 2000, mon amie Julie m'appelle en catastrophe : 'Je dois dîner avec un type qui me court après, il est très gentil mais je ne sais pas comment m'en sortir. Tu peux venir avec moi ? Il s'appelle Paul Allen. On pourrait aller au Nobu, je suis invitée à une soirée organisée par Nokia. En plus ils nous font cadeau de leur nouveau portable !'. Un portable en 2000 ça ne se refuse pas", conte l'ami de Sylvie Vartan.

Jean-Marie Périer poursuit son récit et explique qu'il rejoint le couple au restaurant. Il apprend alors que ce Jim Allen a été l'associé de Bill Gates, qu'il est à la tête d'une fortune gargantuesque et qu'il a fait le déplacement depuis New York à bord de son Boeing privé, pour dîner avec Julie Andrieu !

Un personnage plein de surprises qui propose même à la critique gastronomique de venir tourner son émission culinaire dans la cuisine de son voilier "de la taille de la Place de l'Etoile".