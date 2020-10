Jean-Marie Périer et sa rencontre avec Henri Salvador, son vrai père : "Imaginez le choc !"

Pour Jean-Marie Périer, sa vie s'est "arrêtée en 1956", lorsqu'il a découvert la véritable identité de son père : Henri Salvador, et non l'acteur François Périer, qui l'a reconnu lors de sa naissance en 1940. Dans une nouvelle interview accordée au journal Le Monde du 25 octobre 2020, le photographe s'est souvenu du choc qu'il a ressenti en apprenant sa filiation familiale, alors qu'il était âgé de 16 ans. Il lui a ensuite fallu attendre 27 ans pour rencontrer son célèbre père biologique, qui avait eu une liaison avec sa mère, l'actrice Jacqueline Porel, avant de rejoindre l'armée en 1939.

En 1956, Jean-Marie Périer était dans l'appartement parisien de sa mère, à l'attendre, en compagnie de l'un de ses amants. Ce dernier, se saisissant d'une pochette de disque, lui a alors lancé : "Ton père n'est pas ton père. Ton père, c'est lui." Le photographe confie alors sa vive réaction : "Sur la pochette, je vois un musicien noir, entouré de guitares... Imaginez le choc !" Il sentait pourtant qu'il était différent de son frère et sa soeur, lui qui "bronzait en trois heures et eux en trois semaines", mais il n'avait pas le moindre soupçon. Jean-Marie Périer se retrouve alors "sonné", dans la rue, lorsqu'il tombe sur une affiche annonçant le concert d'Henri Salvador à l'Alhambra deux jours plus tard...

"J'y vais, en payant ma place. Pendant deux heures, je me prends le spectacle dans la tête, a-t-il raconté à nos confrères. Un jazzman génial, trente musiciens derrière lui. Tout ce dont j'avais rêvé était là... Depuis l'âge de 5 ans, j'apprenais la musique, je composais, j'adorais le jazz, j'étais sûr que ce serait ma vie (...). Fou de curiosité, je me glisse tout de même jusqu'aux coulisses, et j'aperçois la vedette, de profil, dans son costume blanc." Mais Jean-Marie Périer décide de tout oublier, y compris la musique, pour mieux se rapprocher de François Périer : "Puisqu'il m'avait adopté, je l'ai choisi à mon tour." Pour ce qui est de sa mère, qui a quitté le domicile familial en 1947 et laissé ses trois enfants derrière elle, le photographe se demande parfois s'il a bel et bien connu cette femme "très libre, avec sa propre morale".

Cela m'a ravagé

Jean-Marie Périer a finalement rencontré Henri Salvador en 1983, lors d'un séjour à Los Angeles. C'est Eddy Barclay qui a organisé la rencontre autour d'un dîner. "On ne sait pas quoi se dire. Il me propose finalement d'aller voir Deep Throat, le fameux film porno. Hallucinant ! Cette initiative a néanmoins brisé la glace." Le musicien et chanteur de jazz lui raconte alors sa rencontre avec Jacqueline Porel et son départ pour la guerre.

"Ma mère a alors rencontré François Périer, sans savoir qu'elle était enceinte. Henri lui-même n'a appris mon existence qu'en 1947, par une indiscrétion. Il a alors appelé mon père et lui a demandé : 'Qu'est-ce qu'on fait avec mon fils ?' Oui, 'mon fils', lui qui ne m'avait jamais vu ! C'était surréaliste. Mon père lui a répondu : 'Si tu t'approches de lui, je te tue.'" S'en est suivie une relation de dix ans, "en cachette" de François Périer, finalement interrompue en 2001 : "Il s'est très mal comporté avec mes enfants [Arthur, Paul et Lola, NDLR], les rejetant. Cela m'a ravagé." Henri Salvador est finalement décédé sept ans plus tard, à l'âge de 90 ans.