Julie Andrieu séparée de Jean-Marie Périer : sa mère balance sur son ex qui a 33 ans de plus que sa fille

Ce samedi 12 mars, France 3 diffuse Les Carnets de Julie, animée par Julie Andrieu. Journaliste au départ, la star du programme s'est spécialisée dans la gastronomie après sa rencontre avec le premier homme de sa vie, Jean-Marie Périer. Si elle avait pu découvrir cette voie autrement, Nicole Courcel, la mère de Julie Andrieu, n'aurait pas dit non du tout.

A l'époque, elle n'a que 20 ans quand elle tombe amoureuse du photographe. Seul hic pour la maman : l'artiste a 33 ans de plus que sa fille. Un écart d'âge très difficile à accepter pour Nicole Courcel. A France Dimanche en 2012, l'actrice de L'esprit de famille se confiait sur cette relation particulière dont elle s'est un temps sentie responsable : "Je savais qu'il était très gentil, qu'il ne ferait aucun mal à ma fille. Mais leur différence d'âge me gênait. Je me suis dit 'Ça y est, elle est allée chercher un père de substitution !'".

L'histoire d'amour entre Julie Andrieu et Jean-Marie Périer a duré quatre ans et s'est terminée dans la plus grande des douceurs. En 2016, lors des obsèques de Nicole Courcel, Jean-Marie Périer était présent pour soutenir son ex-compagne et ne se gênait pas pour l'embrasser affectueusement dans cette lourde épreuve, sous les yeux de son mari, le neurochirurgien Stéphane Delajoux. Il faut dire qu'en réalité, Jean-Marie Périer a carrément élu domicile chez son ex et son mari : "J'habite chez elle et son mec. Ils sont mariés. La famille, ça n'a pas de prix. C'est très rare les gens dont on peut dire : "C'est ma famille", confiait-il à Jordan de Luxe. Pas sûr que Stéphane Delajoux partage ce sentiment.

Depuis plus de douze ans, Julie Andrieu est en couple avec le médecin très réputé. Les amoureux se sont mariés en 2010, quelque temps après la rupture de Stéphane Delajoux avec Isabelle Adjani. De leur union sont nés deux enfants : Hadrien, 9 ans et Gaïa, 6 ans. Et l'amour est toujours au beau fixe : "On est heureux. J'ai eu la chance de rencontrer le prince charmant. On m'a toujours dit que ça n'existait pas... Qu'il fallait déverrouiller les fantasmes de petite fille, déclarait-elle il y a un an. Et bien non, moi, je l'ai rencontré. Donc je voudrais rassurer les petites filles : le prince charmant existe, en tout cas, j'en ai rencontré un". Sa mère aura eu le temps de le constater avant de tirer sa révérence.