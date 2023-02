Diaporama : Salma Hayek amoureuse aux Brit Awards : baiser avec François-Henri Pinault, plusieurs stars exposent leur poitrine

Salma Hayek et son mari François-Henri Pinault - Arrivées à l'after party des Brit Awards 2023 à l'hôtel Nomad à Londres le 11 février 2023. © BestImage

David Guetta et son fils Elvis au photocall de la cérémonie des Brit Awards 2023 à l'O2 Arena à Londres le 11 février 2023. © BestImage

Georgia May Jagger au photocall de la cérémonie des Brit Awards 2023 à l'O2 Arena à Londres le 11 février 2023. © BestImage

Georgia May Jagger au photocall de la cérémonie des Brit Awards 2023 à l'O2 Arena à Londres le 11 février 2023. © BestImage

Georgia May Jagger - Arrivées à l'after party des Brit Awards 2023 à l'hôtel Nomad à Londres le 11 février 2023. © BestImage

53 / 55