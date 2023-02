"Je n'avais pas le choix" : Salma Hayek, ses propos déroutants sur son mariage avec François-Henri Pinault

Il y a près de 20 ans, Salma Hayek et François-Henri Pinault ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre. L'actrice et l'homme d'affaires, héritier du groupe Kering, ne se sont plus quittés. Ils sont même devenus parents d'une fille, Valentina, en septembre 2007. Ne manquait plus à l'époque qu'un passage devant monsieur le maire pour cocher toutes les cases. Mais aussi amoureuse qu'elle pouvait l'être, Salma Hayek n'était pas motivée pour passer le cap avec son compagnon.

Interviewée par le site Glamour, l'héroïne du biopic Frida s'est confiée sur les débuts chaotiques de la mise en route de leur mariage. La raison ? Elle n'en avait tout simplement pas envie : "Je ne croyais pas au mariage. Je ne voulais pas non plus l'épouser, indique-t-elle. Il a essayé pendant longtemps. Je disais oui, puis je finissais par ne pas y aller. Et il est resté là à attendre." François-Henri Pinault était plus que motivé de faire de Salma Hayek son épouse. Mais il lui aura fallu beaucoup de patience, de détermination et un gros coup de pouce de la belle-famille pour qu'elle finisse par aller au bout de ce parcours.

Celle qui avoue avoir eu "une phobie du mariage" a été poussée par ses proches à épouser son chéri : "Ils m'ont traînée à la mairie. Mes parents, mon frère... Ils se sont tous ligués contre moi." Entre l'insistance du père de sa fille et l'intervention de toute sa famille, Salma Hayek n'avait tout simplement "pas le choix." Elle a donc fini par l'épouser deux ans après avoir donné naissance à leur enfant.

Un mariage plus que convaincant

Si Salma Hayek craignait le mariage, elle n'a pas été déçue. C'est même agréablement surprise qu'elle est sortie de cette expérience : "J'aime bien être mariée en fait" a-t-elle déclaré. D'autant plus qu'elle a, semble-t-il, trouvé la perle rare avec François-Henri Pinault : "C'est un homme incroyable, sûr de lui et féministe, qui aime les femmes fortes et sait aussi comment prendre soin d'elles." Pour preuve, les tourtereaux ont renouvelé leurs voeux en 2018 !