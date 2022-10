Salma Hayek et François Pinault amoureux : elle ose une robe fluo, un look inattendu

Salma Hayek faisait sensation dimanche 9 octobre - à l'occasion de l'avant-première du film Bardo, False Chronicle Of A Handle Of Truths, au "2022 BFI London Film Festival" - dans une surprenante robe jaune flashy. Elle l'avait alors associée à une veste de blazer courte noire ainsi qu'à une paire de boots en cuir à talons. Sans oublier son fidèle chignon qui lui dégageait le visage. Ce look n'avait alors laissé personne indifférent car, si l'actrice mexicano-américano-libanaise est habituée à faire des apparitions de haute volée sur des tapis rouges, elle opte généralement pour des couleurs plus discrètes.

À l'image de son arrivée le 16 septembre dernier sur le tapis rouge du gala organisé par l'organisation Kering en l'honneur des femmes. Elle avait alors avait misé sur une sublime robe longue noire à strass et aux manches à plumes. La jolie brune avait également opté pour des couleurs plutôt sombres à l'occasion de sa sortie en famille au défilé Balenciaga de la Fashion Week en mars dernier ou encore au moment de découvrir son étoile sur le Walk of Fame de Los Angeles le 19 novembre 2021.

François-Henri et moi aimons les mêmes choses

C'était donc une surprise de la voir opter pour une tenue très flashy dimanche dernier, alors qu'elle s'affichait une fois de plus très complice aux côtés de son amoureux, l'homme d'affaires François-Henri Pinault. Pour rappel, les deux tourtereaux, qui sont ensemble parents de Valentina, née le 21 septembre 2007 , s'étaient dit "oui" le 14 février 2009 à la mairie du 6e arrondissement de Paris avant de renouveler leurs voeux de mariage en août 2018 . Elle s'est notamment déjà exprimée sur son couple en mai 2021 lors d'une interview accordée à nos confrères de Closer.

"François-Henri et moi aimons les mêmes choses. Nous apprécions la simplicité et cherchons à vivre ensemble des moments ensemble qui peuvent paraître d'une grande banalité. Par exemple, nous aimons regarder la télévision ensemble le soir, nous aimons les promenades dans la nature, la joie de partager un livre... Il y a quelque chose d'une grande simplicité qui nous unit", avait-elle ainsi déclaré, elle qui noue notamment des liens très forts avec Mathilde, la fille aînée de François-Henri Pinault, née de son précédent mariage avec Dorothée Lepère.