Jessie J dévastée : la chanteuse a fait une fausse couche, son message déchirant

"Ce matin, j'ai le sentiment de n'avoir aucun contrôle sur mes émotions. Je vais peut-être regretter cette publication. Peut-être pas. Je n'en sais rien en fait. Ce que je sais, c'est que je veux chanter ce soir. Pas parce que je veux fuir le deuil ou le processus, mais parce que je sais que ça m'aidera de chanter, poursuit-elle. J'ai fait deux concerts en deux ans et mon âme en a besoin. Encore plus aujourd'hui. Je sais que des gens penseront que je devrais annuler. Mais je suis sûre d'une chose. J'ai commencé à chanter quand j'étais jeune pour être heureuse, pour remplir mon âme et une thérapie d'amour de soi, ça n'a pas changé et je dois l'accepter à ma manière."

Jessie J conclut : "J'ai décidé d'avoir un bébé toute seule. Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu et que la vie est courte. Tomber enceinte était un miracle en soi, une expérience que je n'oublierai jamais et que je vivrai à nouveau. Je suis encore sous le choc, la tristesse me submerge. Mais je sais que je suis forte, et je sais que je m'en sortirai. Je sais aussi que des millions de femmes dans le monde ont ressenti cette douleur et bien pire encore."

En commentaire, l'ex-compagne de l'acteur Channing Tatum (désormais en couple avec Zoë Kravitz) a reçu des milliers de messages de soutien.