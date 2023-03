Jessie J enceinte : son baby bump divinement exhibé dans un look totalement transparent

Comme Adriana Lima ou encore la chanteuse Rihanna, Jessie J ne cache pas sa grossesse et a dévoilé fièrement son joli ventre bien arrondi lors de son showcase à Londres le lundi 27 février. Malgré l'arrivée de son bout d'chou dans quelques mois, Jessie J ne s'accorde pas de moment de répit et s'est rendue en début de semaine dans la capitale anglaise pour un premier concert au Shepherd's Bush Empire. C'est dans un ensemble complètement transparent bleu holographique en tulle signé Lapointe que l'artiste est montée sur scène accompagnée du chanteur new-yorkais, Claude Kelly. À l'occasion de cette performance, la chanteuse a ainsi opté pour ce look street-style total bleu avec un eye-liner assorti, et a sublimé le tout avec une paire de créoles.

À la différence de Rihanna, ce n'est pas un mais bien deux concerts que Jessie J réalise à Londres pour le plus grand bonheur de ses fans avant de prendre un congé maternité bien mérité. Celle qui avait expliqué en novembre 2021 vouloir avoir un bébé toute seule a annoncé sur son Instagram le 6 janvier dernier être enceinte d'un petit garçon ! C'est à nouveau via ses réseaux sociaux que l'ex compagne de Channing Tatum avait partagé en début d'année une touchante vidéo qui retraçait le début de sa grossesse, avec un touchant texte en légende à l'intention de ses 12 millions d'abonnés : "Je suis si heureuse et si terrifiée de partager enfin la nouvelle... s'il-vous-plaît soyez doux avec moi. Mais honnêtement, j'ai juste envie de pleurer en public dans une tenue de chat en mangeant du chocolat et des cornichons sans qu'on me pose quoi que ce soit comme question."