Césars 2023 : Virginie Efira enfin sacrée meilleure actrice, son baiser passionné avec Niels Schneider

Depuis leur rencontre sur le tournage du film Un amour impossible (2018), Virginie Efira et Niels Schneider sont inséparables. "J'avais la certitude qu'on allait vivre une histoire", avait confié l'acteur dans l'émission Je t'aime etc en janvier 2020. Pourtant à leurs débuts, l'actrice et le comédien ont eu beaucoup de mal à communiquer ensemble.

"Il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur. Et il y a un décalage avec ce qui se passe réellement. J'étais persuadé qu'on allait avoir une histoire et en même temps, dès que j'étais à côté d'elle, c'était la panique", avait-il également déclaré. "On ne se disait pas un mot. Quand on était trois par exemple et qu'il y avait une personne qui partait, je me disais 'Han nan, je vais me retrouver seul à côté d'elle.' Toute l'équipe pensait qu'on se détestait", avait ajouté Niels Schneider.

Depuis la maman d'Ali (fruits de ses amours avec le réalisateur Mabrouk El Mechri) vit un véritable conte de fées avec Niels et s'est même dite ouverte à un enfant ou à un mariage. "Je serais partante pour refaire un enfant (...) J'aime l'idée d'engagement total, de liens forts" avait-elle ainsi confié à Paris Match.

