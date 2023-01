"La plus star" : Virginie Efira récompensée avant les César, son amoureux Niels Schneider fier à ses côtés

Une si belle récompense, il n'allait pas rater ça ! A l'affiche de quatre films salués par la critique en 2022, Virginie Efira a été honorée d'un nouveau prix ce jeudi 12 janvier, remis par Unifrance au Ministère de la culture. Souriante, l'actrice belge a posé avec son trophée... devant son amoureux Niels Schneider qui n'aurait sûrement loupé ce beau moment pour rien au monde !

En couple depuis 2018, les deux comédiens ont posé ensemble, avant que l'actrice ne soit accaparée par les nombreux invités présents dont la ministre de la culture elle-même, Rima Abdul-Malak, qui a salué "l'actrice la plus star" en France. Un bel hommage qui rejoint celui d'Unifrance : pour justifier leur choix de lui remettre son trophée, l'organisme avait salué une actrice avec "la capacité d'incarner des personnages extraordinaires ou, a contrario, très simples et dans lesquels les spectateurs du monde entier peuvent se retrouver".

Un coup de foudre marquant

Et les deux femmes se retrouveront sans doute le 24 février 2023 dans la salle de l'Olympia pour la Cérémonie des César du cinéma : entre son rôle flamboyant d'En Attendant Bojangles, celui bien plus difficile de Revoir Paris ou sa brillante interprétation dans Les Enfants des Autres, difficile de croire que la maman de la petite Ali pourrait échapper à la statuette cette année après cinq nominations déjà !

Une cérémonie pour laquelle elle pourra à nouveau compter sur Niels Schneider, son compagnon rencontré sur le tournage d'Un amour impossible et qui lui a également donné la réplique dans Sybil. Plus discret, le jeune homme partage cependant tout avec l'actrice, âgée de dix ans de plus que lui mais pour qui il a vécu un coup de foudre incroyable.

"J'avais la certitude qu'on allait vivre une histoire...", avait-il confié à Daphné Burki dans Je t'aime etc... en 2020. "Il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur. Et il y a un décalage avec ce qui se passe réellement. J'étais persuadé qu'on allait avoir une histoire et en même temps, dès que j'étais à côté d'elle, c'était la PA-NI-QUE".

Une peur que ses sentiments ne soient pas partagés, qui l'a finalement poussé à l'éviter et à adopter un comportement très froid avec l'actrice. "Toute l'équipe pensait qu'on se détestait, avait-il expliqué. On ne se disait pas un mot. Quand on était trois par exemple et qu'il y avait une personne qui partait, je me disais 'Han nan, je vais me retrouver seul à côté d'elle". Heureusement depuis, tout est rentré dans l'ordre et tous les deux vivent leur plus belle histoire d'amour !