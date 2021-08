Zoé Kravitz et Channing Tatum inséparables : le couple présumé s'affiche au grand jour

21 photos

Après 18 mois de mariage et presqu'un an de procédure, Zoé Kravitz et Karl Glusman sont divorcés pour de bon. Aperçue ces derniers temps en compagnie de Channing Tatum, la comédienne de 32 ans va-t-elle officialiser une nouvelle histoire d'amour ?

Celle qui interprète Bonnie Carlson dans la série Big Little Lies ne semble pas totalement en froid avec son ex-mari Karl Glusman (que l'on a pu voir dans le film Greyhound avec Tom Hanks), puisque les deux acteurs se suivent toujours sur Instagram. Aucun des deux n'a commenté la fin de leur mariage : on ne connaît donc pas (encore) la raison de leur divorce, après 18 mois d'union.