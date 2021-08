Diaporama Zoé Kravitz et Channing Tatum inséparables : le couple présumé s'affiche au grand jour

Zoé Kravitz et Channing Tatum inséparables : le couple présumé s'affiche au grand jour

Channing Tatum et sa supposée compagne Zoe Kravitz retrouvent un ami pour aller déjeuner à New York.

Zoë Kravitz et Karl Glusman sont divorcés, après 18 mois de mariage et 9 mois de procédure. © Cyril Moreau/bestimage

Jessie J et son compagnon Channing Tatum - Soirée "Pre-GRAMMY Gala and GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Sean "Diddy" Combs" dans le quartier de Beverly Hills à Los Angeles, le 25 janvier 2020.