Zoë Kravitz recasée avec une femme après son divorce ? Sa photo avec Taylour Paige interroge

Zoë Kravitz a annoncé son divorce, au bout de seulement dix-huit mois de mariage, d'avec son mari Karl Glusman en décembre 2020. Depuis, on la pensait célibataire. Sur son compte Instagram, dimanche 18 avril 2021, elle a suscité le débat entre ses followers en postant une photo d'elle avec Taylour Paige.

Dévoilant un selfie, plein de complicité, sous le soleil californien avec celle qui est danseuse et actrice, Zoë Kravitz a écrit en légende de sa publication : "Donc... voilà, cela s'est produit." Quelques mots accompagnés d'un émoji aux yeux remplacés par des coeurs. Dans les commentaires, Taylour Paige a répondu par un tout aussi énigmatique "vers des cieux infinis". Comprenne qui pourra ! Zoë (32 ans) et Taylour (30 ans) forment-elles un couple ? Aux dernières nouvelles, si la star de la série Big Little Lies était célibataire, sa complice était elle en couple avec une autre star d'Hollywood : l'acteur Jesse Williams de la série Grey's Anatomy !

Si certains se sont précipités pour féliciter les deux femmes, d'autres ont témoigné de leurs doutes. Ainsi, sous la publication de Zoë Kravitz on pouvait découvrir un therme un peu méconnu mis en lumière par quelques followers : le queerbaiting. Une démarche souvent reprochée aux scénaristes de films ou de séries pour attirer les LGBT vers des programmes qui en réalité ne mettent pas particulièrement des personnages de leur communauté en avant. "Cette photo et cette légende prennent directement la direction du queerbaiting" ou "C'est du queerbait tout comme la série High Fidelity [avec Zoë Kravitz, sur Hulu, où elle joue une femme bisexuelle NDLR] et mon coeur ne peut pas le supporter", peut-on par exemple lire.