Jesse Williams (Grey's Anatomy) : en conflit avec son ex, le juge prend une décision surprenante

Bien qu'officiellement divorcés, Jesse Williams et Aryn Drake-Lee sont toujours en conflit ! La cause ? La garde de leurs deux enfants, ainsi que la pension alimentaire versée par le héros de la série Grey's Anatomy. Pour calmer les tensions, les deux ex-époux suivront des cours spéciaux...

La décision vient du juge en charge du dossier de Jesse Williams et Aryn Drake-Lee. Les deux ex-époux, parents de deux enfants encore en bas âge (une fille et un garçon prénommés Sadie et Maceo), devront suivre une formation en ligne pour parents en conflit aggravé.

Cette formation est composée de 6 sessions. Jesse Williams et Aryn Drake-Lee y apprendront des stratégies pour réduire ces conflits dans leur relation de co-parents. Le juge en charge de leur dossier a pris cette décision après que l'acteur de 39 ans ait déposé un recours sur une décision de justice concernant la garde de ses deux enfants.

Ces leçons à distance pourraient arranger la situation entre les deux ex.