Jesse Williams (Grey's Anatomy) entièrement nu : des images embarrassantes ont fuité !

Et on doit bien avouer que les photos et vidéos font monter la température ! Avec son corps parfait (dans le moindre détail !), Jesse Williams est en effet encore plus attirant que tout habillé, dans Grey's Anatomy, où il faisait déjà fondre le coeur des téléspectatrices. Par contre, on comprend aisément pourquoi Ellen Pompeo et ses anciens collègues n'ont pas encore assisté à une représentation : ils n'ont sûrement pas envie d'aller si loin dans leurs relations !

"Il doit être nu dans cette pièce et Debbie [Allen, interprète de Catherine Avery] voulait aller à New York pour le voir. Mais j'ai dit : 'Je ne peux pas voir Jesse nu sur scène !'" avait-elle expliqué avec humour dans un podcast. Toutefois, maintenant que les photos sont sorties, elle pourra sûrement prendre sur elle et prendre ses billets !

Sinon, elle attendra de le revoir dans la série médicale : Jackson Avery sera de retour dans le dernier épisode de la saison 18, pour un clin d'oeil avec sa femme, April Kepner, interprétée par Sarah Drew, l'une de ses meilleures amies dans la vie. Les fans seront seulement peut-être un peu déçus de le retrouver en blouse de médecin...

Interrogée, la direction du théâtre a publié un communiqué furieux, expliquant que "filmer quelqu'un nu sans son consentement est vulgaire et inacceptable". "Le théâtre 2nd Stage a travaillé dur pour préserver l'intimité des acteurs de la pièce, pour créer un espace sans téléphone. Nous apprenons aujourd'hui que cette règle a été violée et qu'une vidéo non autorisée de l'un des comédiens a été diffusée. Il est vraiment malheureux qu'un membre du public ait choisi de ne pas respecter la production, les autres personnes dans le public ce soir-là et surtout l'un des acteurs de cette manière", est-il ajouté. Les responsables sont actuellement en train d'être recherchés et devraient être entendus par la police new-yorkaise sous peu.