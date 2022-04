Jesse Williams : Incapable de payer sa pension alimentaire, il relance la guerre avec son ex !

Décider de quitter Grey's Anatomy, ça change la vie... et le compte en banque ! Depuis son départ de la série, dans laquelle il jouait le séduisant chirurgien Jackson Avery depuis 12 saisons, Jesse Williams aurait vu son compte en banque baisser drastiquement. Pourtant, il faisait régulièrement partie des acteurs les mieux payés du monde depuis plusieurs années. L'an dernier, on estime qu'il se serait approché des 40 millions de dollars de gains !

C'est en tout cas l'argument qu'il a présenté au juge de son divorce, selon Page Six, expliquant qu'il n'était plus en mesure de payer les 40 000 dollars par mois de pension alimentaire à son ex-femme, Aryn Drake-Lee. Tous deux sont parents de deux enfants, Sadie, 8 ans et Maceo, 6 ans, dont ils partagent la garde depuis leur divorce.

Et l'acteur a fini par obtenir gain de cause : le juge a "temporairement modifié" la somme, passant à 6413$ par mois. Un soulagement pour l'acteur qui réclamait au juge une somme plus raisonnable au vu de ses nouvelles activités. Aujourd'hui, il fait en effet partie d'une comédie musicale à Broadway et gagnerait environ 1900$ par semaine.

"Je demande à la cour de réduire ma pension alimentaire à une somme raisonnable que je pourrais fournir, au vu des réductions importantes de mes revenus et de la nature fluctuante de ceux-ci", avait-il écrit. Soulagé, il devrait pouvoir continuer de garder son compte en banque (très) fourni à flot !

Cette énième demande au juge intervient dans un contexte très tendu entre les deux ex-époux. En effet, après l'annonce de leur séparation, en 2017, l'acteur de 40 ans et sa femme, agent immobilier, s'étaient lancés dans une longue bataille. Aryn Drake-Lee considérait notamment avoir "quitté [s]a carrière à New York" pour privilégier celle de son mari et avoir été négligée par l'acteur.

Après s'être affrontés pendant trois ans, ils avaient vu leur divorce acté en 2020 et Jesse Williams avait obtenu une garde partagée, alors que la mère des petits demandait une garde exclusive. Cette demande relancera-t-elle la guerre entre les deux ex ? Difficile à prédire, mais on sait déjà que celui qui a été marié avec April Kepner dans la série Grey's Anatomy pourra compter sur sa compagne réelle, Taylour Paige, avec qui il est en couple depuis 2019.