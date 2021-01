Zoë Kravitz célibataire : elle divorce déjà après 18 mois de mariage !

Amoureux depuis quatre ans, Zoe Kravitz et Karl Glusman divorcent. Ils mettent ainsi fin à un mariage qui lui n'a duré seulement que dix-huit mois. Dans des documents judiciaires consultés par People, l'actrice de Big Little Lies a demandé le divorce de son mari le 23 décembre dernier. Un bien triste cadeau de Noël... Leur histoire est terminée, comme l'a confirmé un représentant de Zoë Kravitz.

Karl Glusman et la comédienne de 32 ans étaient ensemble depuis octobre 2016. Ils s'étaient mariés en juin 2019 au sein du domicile parisien du père de la jeune femme, Lenny Kravitz. Un beau mariage dans des jardins à la française, comme elle l'a dévoilé à quelques rares occasions sur Instagram. Pour leur anniversaire de mariage, Karl Glusman avait écrit quelques lignes sur Instagram : "Un an. Ce n'est pas l'année que nous avions espérée... mais j'ai l'impression que si nous pouvons le traverser, nous pouvons survivre à tout. Je t'aime. Plus que tout. Tu es ma meilleure amie. Tu me pousse à grandir. Je t'aime pour ça. Et je ferai tout pour toi jusqu'à ma mort", avait écrit l'acteur du film The Neon Demon. Il semblerait que 2020 a finalement eu raison d'eux.