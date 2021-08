Zoë Kravitz en couple avec un célèbre acteur ? Une proximité indéniable...

Serait-on en train d'assister à la naissance d'un nouveau it couple ? Tous les doutes sont permis depuis que Zoë Kravitz est apparue en très charmante compagnie, le mercredi 18 août 2021, dans les rues de New York. L'élu supposé de son coeur ? Le seul et l'unique Channing Tatum, alias Mister Magic Mike, a.k.a le coeur à prendre le plus prisé des Etats-Unis. Aucun bisou ne confirme leur relation romantique sur les photographies diffusées par les médias américains, mais les deux comédiens ont tout de même l'air particulièrement proches.

Ils se sont effectivement payés un petit tour en vélo du côté d'East Village. C'est Monsieur qui faisait tourner les pédales du BMX noir pendant que Madame s'accrochait à son cou. Ce n'est pas la première fois, cela dit, qu'on soupçonne un rapprochement entre ces deux-là. En janvier dernier, alors que Zoë Kravitz remplissait les papiers de son divorce avec Karl Glusman, après dix-huit mois de mariage seulement, certains pensaient déjà avoir remarqué une étincelle nouvelle dans ses yeux. Pour rappel, elle avait choisi Channing Tatum comme tête d'affiche de Pussy Island, le tout premier film qu'elle réalise.