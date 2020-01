Zoë Kravitz : Les photos de son mariage chez son père, à Paris, enfin dévoilées

L'arrivée de la mariée, sous les yeux de son père, de sa mère Lisa Bonet et son beau-père, l'acteur Jason Mamoa, le baiser des jeunes mariés, la réception décontractée dans le jardin, le coupage de gâteau... Cette série de photos en noir et blanc dévoile pour la première fois la robe de la mariée : un modèle rétro façon ballerine signé du créateur américain Alexander Wang, ami proche de Zoë Kravitz. Une robe épurée mais non moins sophistiquée, qui n'est pas sans rappeler celle que portait Audrey Hepburn dans le film Drôle de frimousse, sorti en 1957. Serait-ce un clin d'oeil à la série Big Little Lies dans lequel la jeune actrice et ses partenaires se retrouvent déguisées en Audrey Hepburn ?