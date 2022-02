Zoe Kravitz divorcée de Karl Glusman : confidences intimes

Zoe Kravitz est une amoureuse de l'amour mais en décembre 2020, c'est sa personne qu'elle a fait passer en premier. Après un an et demi de mariage avec Karl Glusman, son compagnon de longue date, l'artiste de 33 ans a fini par demander le divorce. Une rupture brutale qu'elle a elle-même enclenchée après une grande remise en question : "Karl est une incroyable personne. Il ne s'agit vraiment pas de lui mais plus de moi qui apprend à me poser des questions sur qui je suis et qui continue d'apprendre à le faire, et cela est normal. C'est l'aventure que j'entame en ce moment" déclare-t-elle au cours d'une interview pour le magazine Elle US. L'actrice est désormais sûre d'une chose, elle ne fera plus ses choix en fonction des autres : "Maintenant nous sommes dans une période de 'Qu'est-ce que je veux vraiment ?' La bonne chose à faire maintenant c'est de prendre une minute et dire 'Peut-être que je devrais faire ça différemment' et voir ce que cela donne".

Zoe Kravitz et Karl Glusman avaient officialisé leur histoire d'amour en 2016. Deux ans plus tard arrivent les fiançailles et le mariage à Paris, le 29 juin 2019, avec un parterre de stars en guise de convives. Quelques mois plus tard, le coeur de Zoe Kravitz n'est plus à la fête et les rumeurs de divorce se confirment en décembre 2020. S'ils ont décidé de rompre leur engagement, les deux ex n'en sont pas moins restés en bons termes.

Zoe Kravitz a même retrouvé chaussure à son pied. Aperçue dans les rues de New York à plusieurs reprises avec le comédien Channing Tatum, ex-compagnon de Jessie J, la fille de Lenny Kravitz a fini par confirmer l'information en débarquant sur un tapis rouge avec la star de Magic Mike au Met Gala en septembre dernier. Si elle ne sait pas encore où cette romance la mènera, elle confirme au magazine Elle US qu'elle est "heureuse". Et c'est tout ce qui importe.