Zoé Kravitz et Channing Tatum en couple : leurs proches balancent !

Zoé Kravitz n'est plus un coeur à prendre. La jeune divorcée de 32 ans, qui a été vue plusieurs fois en compagnie de Channing Tatum à New York, serait bel et bien en couple avec l'ex-mari de Jenna Dewan. Les deux acteurs travaillent sur le premier long-métrage de Zoé Kravitz, intitulé Pussy Island. Mais plus qu'une simple relation de collègues, ils forment bien un couple d'amoureux !

Plusieurs proches de Zoé Kravitz et de l'acteur de 41 ans ont vendu la mèche au site People. "Ils ont passé le week-end dans New York City, à flâner. Ils ont rencontré des amis et ont visité le musée Guggenheim", rapporte une source au magazine américain. "Ils ont l'air très heureux. Ils ont cette symbiose mignonne et affectueuse. Ils sont inséparables", poursuit-elle.

"Zoë pense que Channing est un acteur et une personne très profonde", nous apprend une autre source anonyme, qui travaille dans le monde du cinéma. "Channing aime le fait qu'elle soit indépendante, franche et aussi brillante", confie un acteur hollywoodien, qui préfère également taire son identité.