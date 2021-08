Channing Tatum et Zoe Kravitz en couple ? Ils s'échappent pour un weekend à deux..

Channing Tatum (41 ans) et Zoe Kravitz seraient-ils sur le point d'officialiser leur amour ? Le très sexy Mister Magic Mike semble se rapprocher de plus en plus de la chanteuse américaine de 32 ans. Le comédien de 41 ans et la fille de Lenny Kravitz ont de nouveau été aperçus par TMZ à New York en train de préparer ce qui ressemble à un week-end (en amoureux ?). Les bras chargés de bagages, Channing a rejoint la belle brune puis les deux acteurs ont quitté la ville à bord d'une voiture. Très souriants, Channing et Zoe semblaient particulièrement heureux d'être ensemble mais n'ont pas pour autant été photographiés en train d'échanger un précieux bisou... Bientôt peut-être ?

Il y a quelques jours, le 18 août 2021, la paire avait déjà été repérée dans la grosse pomme du côté d'East Village. À deux sur un vélo BMX, Channing conduisait tandis que Zoe l'agrippait tendrement par derrière. Une proximité très remarquée qui avait immédiatement fait naitre des rumeurs de relation entre le mannequin et le papa d'Everly (8 ans, fruit de son amour avec Jenna Dewan). En janvier 2021, Zoe et Channing avaient également été aperçus ensemble lors du divorce de l'actrice du film Beware the Gonzo avec Karl Glusman.

Très admirative de l'acteur de 41 ans, Zoe l'a d'ailleurs choisi comme star pour le film qu'elle réalise, Pussy Island. Il incarnera Slater King, figure principale du long-métrage. "J'ai senti qu'il était un vrai féministe" a-t-elle déclaré à Deadline. Deux personnalités faites pour s'entendre donc...

Toutes les photographies de Zoe Kravitz et Channing Tatum inséparables sont disponibles sur le site TMZ.