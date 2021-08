Diaporama Channing Tatum et Zoe Kravitz en couple ? Ils s'échappent pour un weekend à deux..

Channing Tatum et Zoe Kravitz en couple ? Ils s'échappent pour un weekend à deux..

Channing Tatum - Avant-première du film "War Dog: A Soldier's Best Friend" à Los Angeles. © Birdie Thompson/AdMedia/Zuma Press/Bestimage

4 / 17

Channing Tatum à la soirée WSJ. Magazine 2018 Innovator Awards sponsorisé par Harry Winston, FlexJet et Barneys New York au MOMA à New York, le 7 novembre 2018