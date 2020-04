Jessie J et Channing Tatum : 2e rupture pour le couple qui "passe à autre chose"

C'est (encore) fini ! Alors qu'ils avaient remis le couvert depuis janvier dernier, l'acteur Channing Tatum et la chanteuse Jessie J se sont à nouveau séparés. Le samedi 4 avril 2020, une source a déclaré au magazine People : "Ils s'appréciaient sincèrement pour réessayer, mais ils ont finalement réalisé qu'il valait mieux passer à autre chose" ajoutant que leur séparation était "totalement amicale". Vraiment ?

À l'époque de leur première séparation, en décembre 2019 après un an d'amour, une source avait déjà déclaré au magazine People que la rupture entre Jessie et Channing avait été provoquée à cause des plannings chargés des deux artistes. Le papa d'Everly (née de son union avec l'actrice Jenna Dewan) était apparemment "très occupé par sa carrière et par son rôle de père" et n'avait donc pas assez de temps pour sa nouvelle petite-amie. Propos soit dit en passant très sympathiques pour Jessie... D'autres rumeurs affirmaient que cette séparation était liée au fait que les amoureux ne supportaient plus de vivre une relation à distance (Channing Tatum habite à Los Angeles avec sa fille Everly et Jessie J habite au Royaume-Uni).

Finalement après quelques semaines de séparation, le couple avait décidé de se redonner une chance et l'interprète de Price Tag, Bang Bang ou encore Flashlight semblait prête à s'installer avec Channing Tatum à Los Angeles. E!News révélait d'ailleurs en janvier 2020 que les amoureux s'étaient "finalement rendus compte qu'ils tenaient trop l'un à l'autre". Une réconciliation qui fut finalement de courte durée. Aperçus pour la dernière fois ensemble le jour de la Saint Valentin, les amoureux ont depuis décidé de se re-séparer. Se remettront-ils une nouvelle fois ensemble ?