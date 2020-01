Channing Tatum et Jessie J, un retour de flamme ? Grillés ensemble à Los Angeles

Et si Channing Tatum et Jessie J donnaient une seconde chance à leur histoire ? D'après les informations d'E! News, ceux qui se sont pourtant séparés il y a un mois ont été vus ensemble dans les rues de Los Angeles, durant le week-end du 11 au 12 janvier 2020. L'acteur et la chanteuse auraient été aperçus dans le rayon décorations pour enfants de la boutique Restoration Hardware, le dimanche, où ils auraient passé au moins "trente minutes".

"Ils étaient tous les deux vêtus de sweats, ils essayaient d'être discrets. Il n'y avait pas de gestes tendres, mais ils avaient l'air tous les deux heureux, ils se donnaient leurs avis sur différents produits", a appris un témoin de la scène. Rappelons qu'il est tout à fait possible que Channing Tatum et Jessie J soient amis, puisqu'ils sont restés proches malgré leur rupture. Cependant, le fait que deux ex aillent faire leur shopping dans un magasin pour bébé un dimanche après-midi est plus que suspect.

Depuis leur séparation, survenue en décembre dernier, Channing Tatum a semblé vouloir enchaîner les rendez-vous galants. À l'époque, une source proche du couple annonçait que l'acteur de Magic Mike était inscrit sur l'application de rencontres des stars hollywoodiennes Raya, à laquelle on ne peut accéder que par parrainages. Il rejoignait ainsi Kelly Osbourne, Moby, Matthew Perry, Patrick Schwarzenegger et tant d'autres.

"Il aimerait rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose dont il a honte. Il veut s'amuser encore et s'en fiche s'il a rencontré cette personne sur internet, si c'est un date organisé ou juste en marchant dans la rue", apprenait une source à E! News.