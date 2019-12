Channing Tatum tout juste célibataire et déjà sur une application de rencontre

Moins d'un mois après l'annonce de sa rupture avec Jessie J, Channing Tatum est prêt à tourner la page. Comme l'a rapporté E! News le 26 décembre 2019, le comédien et danseur de 39 ans chercherait à nouveau l'amour sur une application de rencontre.

"Il est sur Raya depuis quelques semaines, a affirmé une source du site américain. Il adorerait sortir avec quelqu'un et ne s'en cache pas. Il veut à nouveau s'amuser et se moque de rencontrer quelqu'un en ligne, lors d'un rendez-vous arrangé ou juste en marchant dans la rue. Un ami a suggéré Raya et il s'est dit qu'il n'avait rien à perdre en s'inscrivant." Raya est une application de rencontre amoureuse payante lancée en 2015. Elle permet également aux artistes et membres de l'industrie du divertissement d'agrandir leur réseau professionnel.