Jessie J et Channing Tatum séparés : la rupture après un an d'amour

Channing Tatum et Jessie J avaient créé la surprise en se mettant ensemble mais leur couple n'aura pas duré bien longtemps. A en croire Us Weekly, l'acteur américain de 39 ans et la chanteuse britannique de 31 ans auraient mis un terme à leur relation. Auraient, parce que ce ne sont pas les principaux intéressés qui ont révélé l'information mais plusieurs sources qui se sont confiées au magazine américain. "Channing Tatum et Jessie J ont rompu il y a un mois, a confié l'une d'entre elles. Ils sont toujours proches et de bons amis." La dernière fois où l'acteur et la chanteuse ont été vus ensemble remonte à septembre 2019 lorsque Channing avait assisté à un concert de sa belle. Rien n'est dit en revanche sur la raison de leur rupture.

Le divorce dans lequel Channing Tatum est embourbé serait-il en cause ? Séparé de sa femme Jenna Dewan, il n'arrive pas à tomber d'accord avec elle sur la garde de leur fille de 6 ans, Everly. Tout comme lui, Jenna Dewan n'a pas mis très longtemps à refaire sa vie puisqu'elle est enceinte de Steve Kazee.

Channing Tatum et Jessie J avaient débuté leur histoire d'amour en octobre 2018, jouant durant de longs mois au chat et à la souris avant de s'exposer au grand jour au début de l'année 2019. Reste maintenant à savoir si les deux ex vont confirmer prochainement leur rupture.